Politico: ЕС ищет способы надавить на Венгрию и приструнить Орбана

Европейский союз (ЕС) рассматривает пять возможных способов, как надавить на Венгрию и приструнить премьер-министра Виктора Орбана, который идет наперекор политике объединения и отказывается предоставить Украине кредит. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Дипломаты считают, что красная линия была перейдена с блокированием кредита Украине и что нужно что-то делать, хотя и неясно, что именно. Кроме того, в Брюсселе царит неопределенность из-за грядущих в Венгрии выборов. Сценарий победы Орбана добавляет опасений. «Он достаточно умен — один из самых умных политиков в Европейском совете — чтобы понимать, где границы дозволенного», — поделился мнением один из европейских чиновников. В то же время другие опрошенные не слишком доверяют венгерскому премьеру.

Я не думаю, что он изменится. Он — троянский конь. Весь смысл ЕС в доверии, совместная работа — это основа Европы источник Politico

Пять вариантов давления на Будапешт

На случай, если Орбан все же одержит победу, ЕС рассматривает пять способов давления на Венгрию. Один из них предполагает изменение порядка голосования. Союз может перейти к принципу квалифицированного большинства. Согласно ему, за решение должны проголосовать 55 процентов государств-членов, представляющих 65 процентов всего населения объединения. В настоящее время требуется единогласие всех сторон. Politico напомнило, что в этом вопросе ЕС уже приходилось проявлять изобретательность в отношениях с Венгрией.

Еще один вариант — использование более гибких форматов внутри самого ЕС — от неформальных коалиций заинтересованных сторон до расширения сотрудничества между небольшими группами стран.

Также чиновники рассматривают финансовое давление — приостановку платежей или блокировании финансирования для Венгрии. Председатель Европейского совета Антониу Кошта обосновал эту меру тем, что отказ премьер-министра Венгрии предоставить Украине кредит нарушает статью 4(3) Договора о Европейском союзе, согласно которой страны-участницы обязаны оказывать «искреннее содействие».

Помимо прочего, среди обсуждаемых есть пункт о приостановке права голоса. В 2018 году Европейский парламент ввел в действие статью 7 договоров ЕС, которая допускает приостановление права голоса государства-члена, если это нарушает ценности блока. Проблема в том, что подобное требует поддержки 26 других стран, а Словакия на это не согласится.

В ЕС заговорили об исключении Венгрии

Наконец, в ЕС осторожно говорят о возможности и вовсе исключить Будапешт из объединения. Хотя многие воспринимают такой сценарий с изрядной долей скепсиса.

Самый драматичный — и нереалистичный — из возможных вариантов. Ни одна страна никогда не была исключена из ЕС, и эта тема остается табу Politico

При этом европейский дипломат в беседе с изданием указал на документ, в котором говорится о возможности использовать оговорку о выходе из ЕС, а именно статью 50, которую Великобритания задействовала, когда начала Brexit. Дипломат отметил, что это «нереалистично, но идея хорошая», добавив, что «несколько лет назад об этом сценарии говорили в теории, а теперь он снова на слуху».

«В договорах нет пункта об исключении из ЕС, и я не вижу в этом нашей заинтересованности. Что в таком случае будет делать Венгрия? Она попадет под влияние России», — высказался другой источник издания.

В Венгрии заявили о шантаже со стороны Украины

Киев ежедневно шантажирует Венгрию и склоняет ее к участию в военном конфликте, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

«Сейчас происходит более жестокое, открытое и бесстыдное, чем когда-либо прежде, вмешательство спецслужб в венгерский избирательный процесс», — отметил дипломат. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «активировал своих шпионов» и «сделал Венгрию зоной своих операций». Брюссель готовится к долгой войне с Россией, а Будапешт говорит всему этому «нет», заключил дипломат.