«Рада сломалась». Почему фракция Зеленского оказалась на грани распада и как это скажется на будущем Украины?

Социолог Копатько: Управляемость Рады будет зависеть от внешних факторов

Способность президента Украины Владимира Зеленского управлять Верховной Радой страны будет во многом зависеть от внешних факторов, в частности, желания Запада продолжать поддержку Киева и использовать его для противостояния с Россией. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил социолог и политолог Евгений Копатько.

Зеленский выстроил совершенно другую вертикаль власти по полномочиям и принятию решений, не такую, как в Конституции Украины Евгений Копатько социолог, политолог

В начале марта правящая фракция Рады «Слуга народа» столкнулась с серьезным внутренним кризисом из-за отказа части депутатов поддерживать нужные правительству законы: 10 марта украинский парламент оказался принимать правительственный законопроект, вводящий международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Инициатива являлась частью требований Международного валютного фонда (МВФ) по продолжению финансовой помощи Киеву, что вызвало недовольство властей страны.

Рада сломалась. (...) Происходящее в Раде — это большая игра в политику Данил Гетманцев депутат Верховной Рады Украины

На конфликт из-за требований МВФ наложились накопившиеся противоречия между парламентом и правительством Украины, а также офисом президента (ОП) страны: ряд депутатов напрямую обвиняет исполнительную власть в игнорировании законодательной и своевольных действиях. С чем связан нынешний кризис правящей партии Украины, как его пытаются преодолеть власти и как это угрожает Владимиру Зеленскому, — разбиралась «Лента.ру».

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Что стало причиной кризиса в Раде?

«BBC-Украина» выделяет целый ряд причин, повлиявших на позицию депутатов партии Зеленского:

недовольство предложениями кабинета министров Украины и премьер-министра страны Юлии Свириденко;

конфликт с офисом президента (ОП) после голосования по полномочиям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в июле 2025 года;

опасения новых дел со стороны НАБУ после обысков у бывшего премьер-министра страны и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко;

недовольство коммуникацией Владимира Зеленского с Радой;

недовольство из-за отказа властей привлекать парламент к процессу мирных переговоров;

ухудшение коммуникации между руководством фракции и простыми «слугами»;

принципиальная позиция неформальных объединений внутри фракции, в частности, депутатских групп бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова и бизнесмена Ильи Павлюка.

Куча людей говорят: «Я лучше вообще ни за что не буду голосовать, чем потом ко мне придет НАБУ». Ядро фракции сократилось до 110-120 депутатов. Как голосовать за сложные законы — непонятно анонимный представитель фракции «Слуга народа» в разговоре с изданием «Украинская правда»

Как отмечает издание «Украинская правда», до начала расследования против бывшего бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича и уголовных дел НАБУ против депутатов Рады правящая фракция могла привлекать ряд депутатских групп и других партий. Однако голосование по полномочиям антикоррупционных органов напрямую привело к кризису управляемости парламента.

170-180 депутатов состояло во фракции «Слуги народа» до начала расследования против Тимура Миндича в ноябре 2025 года

Заместитель руководителя фракции «Слуги» Андрей Мотовиловец напрямую назвал главной причиной недовольства депутатов преследования со стороны антикоррупционных органов. По его словам, с начала года НАБУ вызвало на допрос 17 парламентариев, включая лидеров большинства, а в самой фракции осталось всего 111 депутатов из 235 в 2019 году.

Практически на всех допросах звучали вопросы: «А как вы собираете голоса? Как вы голосуете? Изменяете ли вы точку зрения депутата, не желающего поддерживать такой закон?» Андрей Мотовиловец заместитель руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде

Как отметил Евгений Копатько, на лояльность «Слуги народа» влияют не только внутриполитические факторы, такие как дело Миндича и отставка бывшего главы ОП Андрея Ермака, но и внешние причины — ситуация на фронте и дальнейшая поддержка Запада. Эксперт также указал на нежелание парламента играть исключительно декоративную роль в принятии решений.

Все смотрят за вариантами развития событий, потому что у Зеленского впервые появилась реальная альтернатива. Формируется представление, что Зеленский — не единственный человек, на которого можно возложить управление страной Евгений Копатько социолог, политолог

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Reuters

Как на распад правящей фракции реагируют власти?

В ответ на отказ Рады принимать необходимые для МВФ законопроекты Владимир Зеленский пригрозил отправить депутатов на фронт и заявил о готовности обсудить закон о внесении соответствующих изменений в правила мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Кризис всегда тогда, когда ты именно его ищешь и точно его не решаешь», — добавил политик.

Если не служишь государству в парламенте, служи государству на фронте. Это мой подход Владимир Зеленский президент Украины

На следующий день глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о неправильной трактовке слов Зеленского. Политик добавил, что некоторые депутаты хотят служить в ВСУ, но в соответствии с законодательством делать этого не могут.

Как пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Раде, Владимир Зеленский пытается переложить на депутатов ответственность за отказ от принятия требуемых Западом законопроектов. Как отмечается, меры, на которых настаивают союзники Киева, приведут к усилению контроля внешних сил над украинскими силовиками.

Прямо Зеленский не хочет выступать против. И его вполне устраивает ситуация, когда можно переложить ответственность за срыв законопроектов на парламент. Но публично он изображает глубокое возмущение и грозится отправить депутатов в армию анонимный представитель Верховной Рады Украины в разговоре с изданием «Страна.ua»

По мнению Евгения Копатько, на способность нового главы ОП Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) будет напрямую влиять его поддержка на Западе и создаваемый образ жесткого руководителя с опытом участия в боевых операциях. Социолог предположил, что внешний фактор останется определяющим при принятии политических решений на Украине.

Буданову формируют общественное мнение на Западе, причем, подчеркиваю, для небольшого круга лиц, вовлеченных в принятие решения по украинскому конфликту Евгений Копатько социолог, политолог

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Как ситуация в Раде повлияет на устойчивость Украины?

Как заявил один из представителей руководства «Слуги» в разговоре с «УП», Конституция Украины и законы страны не считают отсутствие правящей коалиции в Раде основанием для отставки правительства. Собеседник издания также указал на невозможность досрочного роспуска парламента из-за его сверхсрочной работы.

В период военного положения парламент вообще не может быть распущен, поэтому и правительство, и Рада будут действовать. Зря стараются анонимный представитель фракции «Слуга народа» в разговоре с изданием «Украинская правда»

Как подчеркнул Евгений Копатько, несмотря на разногласия в Раде, в настоящий момент на Украине нет предпосылок к значимым политическим переменам под давлением Запада или внутренних сил. По мнению эксперта, серьезные политические перестановки будут напрямую зависеть от желания западных политиков поддерживать Зеленского и Киев в противостоянии с Россией.

Сейчас для возвращения реальной политической жизни на Украине нет ни условий, ни возможностей Евгений Копатько социолог, политолог

Социолог также отметил, что реальная конкуренция между партиями и другими политическими объединениями в стране будет возможна только при условии выгодной для этого среды. По его мнению, проведение на Украине президентских и парламентских выборов без соответствующей подготовки приведет к отсутствию борьбы из-за сосредоточенной в руках Владимира Зеленского власти.