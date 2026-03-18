Способность президента Украины Владимира Зеленского управлять Верховной Радой страны будет во многом зависеть от внешних факторов, в частности, желания Запада продолжать поддержку Киева и использовать его для противостояния с Россией. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил социолог и политолог Евгений Копатько.
Зеленский выстроил совершенно другую вертикаль власти по полномочиям и принятию решений, не такую, как в Конституции Украины
В начале марта правящая фракция Рады «Слуга народа» столкнулась с серьезным внутренним кризисом из-за отказа части депутатов поддерживать нужные правительству законы: 10 марта украинский парламент оказался принимать правительственный законопроект, вводящий международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Инициатива являлась частью требований Международного валютного фонда (МВФ) по продолжению финансовой помощи Киеву, что вызвало недовольство властей страны.
Рада сломалась. (...) Происходящее в Раде — это большая игра в политику
На конфликт из-за требований МВФ наложились накопившиеся противоречия между парламентом и правительством Украины, а также офисом президента (ОП) страны: ряд депутатов напрямую обвиняет исполнительную власть в игнорировании законодательной и своевольных действиях. С чем связан нынешний кризис правящей партии Украины, как его пытаются преодолеть власти и как это угрожает Владимиру Зеленскому, — разбиралась «Лента.ру».
Что стало причиной кризиса в Раде?
«BBC-Украина» выделяет целый ряд причин, повлиявших на позицию депутатов партии Зеленского:
- недовольство предложениями кабинета министров Украины и премьер-министра страны Юлии Свириденко;
- конфликт с офисом президента (ОП) после голосования по полномочиям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в июле 2025 года;
- опасения новых дел со стороны НАБУ после обысков у бывшего премьер-министра страны и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко;
- недовольство коммуникацией Владимира Зеленского с Радой;
- недовольство из-за отказа властей привлекать парламент к процессу мирных переговоров;
- ухудшение коммуникации между руководством фракции и простыми «слугами»;
- принципиальная позиция неформальных объединений внутри фракции, в частности, депутатских групп бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова и бизнесмена Ильи Павлюка.
Куча людей говорят: «Я лучше вообще ни за что не буду голосовать, чем потом ко мне придет НАБУ». Ядро фракции сократилось до 110-120 депутатов. Как голосовать за сложные законы — непонятно
Как отмечает издание «Украинская правда», до начала расследования против бывшего бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича и уголовных дел НАБУ против депутатов Рады правящая фракция могла привлекать ряд депутатских групп и других партий. Однако голосование по полномочиям антикоррупционных органов напрямую привело к кризису управляемости парламента.
состояло во фракции «Слуги народа» до начала расследования против Тимура Миндича в ноябре 2025 года
Заместитель руководителя фракции «Слуги» Андрей Мотовиловец напрямую назвал главной причиной недовольства депутатов преследования со стороны антикоррупционных органов. По его словам, с начала года НАБУ вызвало на допрос 17 парламентариев, включая лидеров большинства, а в самой фракции осталось всего 111 депутатов из 235 в 2019 году.
Практически на всех допросах звучали вопросы: «А как вы собираете голоса? Как вы голосуете? Изменяете ли вы точку зрения депутата, не желающего поддерживать такой закон?»
Как отметил Евгений Копатько, на лояльность «Слуги народа» влияют не только внутриполитические факторы, такие как дело Миндича и отставка бывшего главы ОП Андрея Ермака, но и внешние причины — ситуация на фронте и дальнейшая поддержка Запада. Эксперт также указал на нежелание парламента играть исключительно декоративную роль в принятии решений.
Все смотрят за вариантами развития событий, потому что у Зеленского впервые появилась реальная альтернатива. Формируется представление, что Зеленский — не единственный человек, на которого можно возложить управление страной
Как на распад правящей фракции реагируют власти?
В ответ на отказ Рады принимать необходимые для МВФ законопроекты Владимир Зеленский пригрозил отправить депутатов на фронт и заявил о готовности обсудить закон о внесении соответствующих изменений в правила мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Кризис всегда тогда, когда ты именно его ищешь и точно его не решаешь», — добавил политик.
Если не служишь государству в парламенте, служи государству на фронте. Это мой подход
На следующий день глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о неправильной трактовке слов Зеленского. Политик добавил, что некоторые депутаты хотят служить в ВСУ, но в соответствии с законодательством делать этого не могут.
Как пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Раде, Владимир Зеленский пытается переложить на депутатов ответственность за отказ от принятия требуемых Западом законопроектов. Как отмечается, меры, на которых настаивают союзники Киева, приведут к усилению контроля внешних сил над украинскими силовиками.
Прямо Зеленский не хочет выступать против. И его вполне устраивает ситуация, когда можно переложить ответственность за срыв законопроектов на парламент. Но публично он изображает глубокое возмущение и грозится отправить депутатов в армию
По мнению Евгения Копатько, на способность нового главы ОП Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) будет напрямую влиять его поддержка на Западе и создаваемый образ жесткого руководителя с опытом участия в боевых операциях. Социолог предположил, что внешний фактор останется определяющим при принятии политических решений на Украине.
Буданову формируют общественное мнение на Западе, причем, подчеркиваю, для небольшого круга лиц, вовлеченных в принятие решения по украинскому конфликту
Как ситуация в Раде повлияет на устойчивость Украины?
Как заявил один из представителей руководства «Слуги» в разговоре с «УП», Конституция Украины и законы страны не считают отсутствие правящей коалиции в Раде основанием для отставки правительства. Собеседник издания также указал на невозможность досрочного роспуска парламента из-за его сверхсрочной работы.
В период военного положения парламент вообще не может быть распущен, поэтому и правительство, и Рада будут действовать. Зря стараются
Как подчеркнул Евгений Копатько, несмотря на разногласия в Раде, в настоящий момент на Украине нет предпосылок к значимым политическим переменам под давлением Запада или внутренних сил. По мнению эксперта, серьезные политические перестановки будут напрямую зависеть от желания западных политиков поддерживать Зеленского и Киев в противостоянии с Россией.
Сейчас для возвращения реальной политической жизни на Украине нет ни условий, ни возможностей
Социолог также отметил, что реальная конкуренция между партиями и другими политическими объединениями в стране будет возможна только при условии выгодной для этого среды. По его мнению, проведение на Украине президентских и парламентских выборов без соответствующей подготовки приведет к отсутствию борьбы из-за сосредоточенной в руках Владимира Зеленского власти.
Даже если ситуация ломается, все равно нужно время, чтобы вернуть в страну политическую жизнь. Если взять и просто провести выборы на Украине здесь и сейчас, то они будут носить имитационный характер. А сейчас предпосылок [для конкурентных выборов] просто нет