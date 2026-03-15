Зеленский пригрозил отправить нардепов на фронт из-за голосований

Владимир Зеленский пригрозил отправить нардепов на фронт, если они не будут голосовать как нужно. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Депутатам придется либо служить в парламенте в соответствии с украинским законодательством, либо я готов обсудить с представителями парламента закон о внесении изменений в мобилизацию, чтобы депутаты могли отправиться на фронт», — сказал он.

Зеленский добавил, что ситуацию в Раде следует исправить, а также обвинил парламентариев в саботировании законопроектов, которые необходимы для евроинтеграции или работы с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее стало известно, что Верховная Рада превратилась в недееспособный орган, где голоса собираются только под социально популярные законопроекты, а реформаторские инициативы проваливаются. Депутаты отказываются голосовать, опасаясь преследования со стороны Национального антикоррупционного бюро.