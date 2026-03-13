Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:12, 13 марта 2026Бывший СССР

Украинские депутаты устроили саботаж работы из-за угрозы «расстрела» от НАБУ

Верховную Раду признали парализованной из-за страха перед НАБУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В офисе президента Украины Владимира Зеленского ищут решение одной из главных проблем Украины сейчас — пустого и фактически неработающего парламента. Об этом пишет Telegram-канал «Сотрудник ОП» со ссылкой на источники.

По данным канала, Верховная Рада превратилась в недееспособный орган, где голоса собираются только под социально популярные законопроекты, а реформаторские инициативы проваливаются. Депутаты отказываются голосовать, опасаясь преследования со стороны Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

«Многие депутаты устали и спят и видят, когда закончится их каденция», — отмечается в сообщении. У главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии на столе лежат десятки заявлений о сложении мандатов.

Причиной саботажа называют прошлогодний скандал с НАБУ и ситуацию вокруг Юлии Тимошенко. «По факту, наши "антикоррупционные органы" своими медийными, но зачастую бестолковыми расследованиями парализовали работу главного законодательного органа страны», — отмечает автор публикации.

Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады подозревают в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах. После этого начались обыски в офисе партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер страны Тимошенко, ей предъявили обвинения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц высказался о смягчении санкций США против российской нефти

    Повышенная потливость оказалась признаком нескольких серьезных заболеваний

    Россиянин с деменцией пришел обнаженным в госпиталь Таиланда и заговорил сам с собой

    Каллас назвали разочарованным вассалом

    Стоимость одного редкого газа удвоилась из-за перекрытия Ормузского пролива

    Лукашенко жестко высказался об атаке на Иран

    Шаляпин заступился за Славу после скандального концерта

    Россиянам раскрыли способы сэкономить на шиномонтаже

    Оценены шансы Кучерова стать лучшим бомбардиром НХЛ по итогам сезона

    В Европарламенте выступили с резким заявлением о Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok