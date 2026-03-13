Украинские депутаты устроили саботаж работы из-за угрозы «расстрела» от НАБУ

Верховную Раду признали парализованной из-за страха перед НАБУ

В офисе президента Украины Владимира Зеленского ищут решение одной из главных проблем Украины сейчас — пустого и фактически неработающего парламента. Об этом пишет Telegram-канал «Сотрудник ОП» со ссылкой на источники.

По данным канала, Верховная Рада превратилась в недееспособный орган, где голоса собираются только под социально популярные законопроекты, а реформаторские инициативы проваливаются. Депутаты отказываются голосовать, опасаясь преследования со стороны Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

«Многие депутаты устали и спят и видят, когда закончится их каденция», — отмечается в сообщении. У главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии на столе лежат десятки заявлений о сложении мандатов.

Причиной саботажа называют прошлогодний скандал с НАБУ и ситуацию вокруг Юлии Тимошенко. «По факту, наши "антикоррупционные органы" своими медийными, но зачастую бестолковыми расследованиями парализовали работу главного законодательного органа страны», — отмечает автор публикации.

Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады подозревают в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах. После этого начались обыски в офисе партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер страны Тимошенко, ей предъявили обвинения.