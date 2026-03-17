Бывший СССР
19:23, 17 марта 2026Бывший СССР

Угрозы Зеленского отправить депутатов на фронт объяснили

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский угрожает депутатам Верховной Рады отправкой на фронт, чтобы переложить на них ответственность за отказ от принятия законов, требуемых Западом. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в парламенте страны.

Утверждается, что глава республики также не хочет принимать законы, которые могут негативно сказаться на его рейтинге, включая повышение налогов, на котором настаивает Международный валютный фонд (МВФ). Кроме того, меры, на которых настаивают союзники Киева, приведут к усилению контроля внешних сил над украинскими силовиками.

«Прямо Зеленский не хочет выступать против. И его вполне устраивает ситуация, когда можно переложить ответственность за срыв законопроектов на парламент. Но публично он изображает глубокое возмущение и грозится отправить депутатов в армию. Хотя всем понятно, что это предложение — чистый популизм, так как решение о мобилизации депутатов может принять только сам парламент, проголосовав за изменения в законы, но он это никогда не сделает», — сказал собеседник издания.

Ранее Зеленский пригрозил отправкой на фронт депутатам Верховной Рады, если те не будут голосовать как нужно. Он призвал исправить ситуацию в Раде и обвинил парламентариев в саботировании законопроектов.

