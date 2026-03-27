23:08, 27 марта 2026Мир

В Венгрии заявили о шантаже со стороны Украины

Марина Совина (ночной редактор)
Петер Сийярто. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Киев ежедневно шантажирует Венгрию и склоняет ее к участию в военном конфликте. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на его выступление в Дьоре.

«Сейчас происходит более жестокое, открытое и бесстыдное вмешательство спецслужб в венгерский избирательный процесс, чем когда-либо прежде», — отметил дипломат. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «активировал своих шпионов» и «сделал Венгрию зоной своих операций».

По его словам, Брюссель готовится к долгой войне с Россией, а Будапешт говорит всему этому «нет».

Ранее Сийярто заявил, что пока Виктор Орбан является премьер-министром страны, Украина не вступит в Евросоюз и не получит венгерские деньги.

