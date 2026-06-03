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15:42, 3 июня 2026Наука и техникаЭксклюзив

Российские объекты защитят «Медузой»

КБ «Синергия» разработало систему РЭБ «Медуза» для защиты объектов от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День первый

Кадр: Первый Республиканский Канал / RuTube

Российские специалисты разработали стационарную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Медуза», которая позволит защитить объекты от налетов дронов. Об этом генеральный директор КБ «Синергия» Александр Некрасов сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Он подчеркнул, что «Медузу» можно использовать для прикрытия объектов любой площади и конфигурации. Для этого специалисты КБ определяют необходимое количество изделий и оптимальные места для их установки.

«Это именно купольный РЭБ. Он защищает по кругу, в радиусе километра. Это означает, что любой дрон, который попал в радиус, он потеряет управление, потеряет связь и упадет», — сказал Некрасов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

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Он добавил, что дальность системы обеспечивает падение дрона на расстоянии до 500-600 метров от защищаемого объекта. По словам главы КБ, «Медуза» глушит каналы управления дроном.

В мае «Известия» писали, что Вооруженные силы России начали получать новые системы РЭБ «Люстра 5-30» для защиты техники от дронов.

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