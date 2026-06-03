Российские объекты защитят «Медузой»

Российские специалисты разработали стационарную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Медуза», которая позволит защитить объекты от налетов дронов. Об этом генеральный директор КБ «Синергия» Александр Некрасов сообщил в беседе с «Лентой.ру».
Он подчеркнул, что «Медузу» можно использовать для прикрытия объектов любой площади и конфигурации. Для этого специалисты КБ определяют необходимое количество изделий и оптимальные места для их установки.
«Это именно купольный РЭБ. Он защищает по кругу, в радиусе километра. Это означает, что любой дрон, который попал в радиус, он потеряет управление, потеряет связь и упадет», — сказал Некрасов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
Он добавил, что дальность системы обеспечивает падение дрона на расстоянии до 500-600 метров от защищаемого объекта. По словам главы КБ, «Медуза» глушит каналы управления дроном.
В мае «Известия» писали, что Вооруженные силы России начали получать новые системы РЭБ «Люстра 5-30» для защиты техники от дронов.