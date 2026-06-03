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15:25, 3 июня 2026Россия

В Минобороны раскрыли детали новых ударов по объектам на Украине

Минобороны: ВС РФ ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские военные нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Детали о новых ударах Вооруженных сил России (ВС РФ) раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, удары также были нанесены по местам хранения и площадкам запуска беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Уточняется, что атаки совершались с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские бомбардировщики уничтожили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Как сообщали в Минобороны, все выявленные объекты были поражены.

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