В Минобороны раскрыли детали новых ударов по объектам на Украине

Минобороны: ВС РФ ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Российские военные нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Детали о новых ударах Вооруженных сил России (ВС РФ) раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, удары также были нанесены по местам хранения и площадкам запуска беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Уточняется, что атаки совершались с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские бомбардировщики уничтожили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Как сообщали в Минобороны, все выявленные объекты были поражены.