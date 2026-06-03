Минобороны сообщило об ударе российских бомбардировщиков по позициям ВСУ

Минобороны: Бомбардировщики уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области

Российские бомбардировщики уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе разведывательных мероприятий ВС РФ в районе н.п. Лесное в Днепропетровской области были обнаружены укрепленные позиции подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

По целям экипажи бомбардировочной авиации 11-й армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России нанесли удары. Все выявленные объекты были поражены, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь со 2 на 3 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России сотни украинских беспилотников. Под удар среди прочих субъектов федерации попали Калужская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Тульская, Тверская области, а также Московский регион, Крым и Краснодарский край.