16:09, 15 марта 2026Мир

Венгрия пообещала не отправлять солдат на Украину

Сийярто: Пока Орбан является премьером Венгрии, Украина не вступит в ЕС
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Пока Виктор Орбан является премьером Венгрии, Киев не вступит в Евросоюз (ЕС), и ни один венгерский солдат не отправится на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, чьи слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в Брюсселе, Берлине и Киеве прекрасно знают, что пока виктор Орбан является премьером Венгрии, Будапешт останется вне войны и не отправит ни одного человека на Украину.

«И пока Виктор Орбан является премьер-министром, венгерские деньги не отправят на Украину и Украина никогда, никогда не вступит в Евросоюз», — добавил Сийярто.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет преодолеть энергетический кризис без российской нефти, и обвинил Киев в продолжении блокады нефтепровода «Дружба».

    Последние новости

    Военкор прокомментировал грубый отказ Ушакова приехавшим в Москву советникам Макрона

    Гросси рассказал о главных опасениях в ситуации с атомной сферой Ирана

    Горнолыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады

    Сийярто назвал Зеленского размахивающим руками актером

    Иран применил стратегическую двухступенчатую ракету

    Дроны-камикадзе ВСУ атаковали предприятие в российском регионе

    Зеленского призвали отправиться на переговоры в Москву

    Дзюба помог «Акрону» уйти от поражения в матче с «Ахматом»

    Афганистан ударил по военной базе соседней страны

    Появились новые кадры с поиска третьего пропавшего больше недели назад под Москвой ребенка

    Все новости
