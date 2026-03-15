Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:53, 15 марта 2026Мир

Орбан призвал всех присоединиться к маршу против Украины

Орбан: Венгрия не станет украинской колонией, Зеленский здесь не командует
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Виктор Орбан. Фото: РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет преодолеть энергетический кризис без российской нефти, и обвинил Киев в продолжении блокады нефтепровода «Дружба». С соответствующим обращением глава венгерского правительства выступил накануне запланированного на 15 марта «марша мира», передает «Зеркало недели» в Telegram.

По словам Орбана, Украина уже 19 дней препятствует прокачке нефти по трубопроводу, который является жизненно важным для Венгрии и Словакии. Премьер подчеркнул, что направленные в Киев венгерские эксперты до сих пор не допущены к объекту.

«Наши эксперты уже несколько дней находятся в Киеве, но их и дальше не допускают к нефтепроводу. Это равносильно признанию», — отметил Орбан.

Орбан заверил граждан, что Венгрия благодаря защищенным ценам и стратегическим запасам гарантирует бесперебойные поставки топлива для семей, предпринимателей и фермеров. При этом он призвал соотечественников присоединиться к маршу, чтобы дать отпор «украинскому шантажу».

«Завтра — марш мира. Я прошу всех присоединиться к нам. Вместе выступим против украинского шантажа. Венгрия не станет украинской колонией, Зеленский здесь не командует», — резюмировал политик.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что власти по-прежнему не будут оказывать военную помощь Украине, потому что не хотят, чтобы Россия считала страну своим врагом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok