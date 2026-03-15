Орбан призвал всех присоединиться к маршу против Украины

Орбан: Венгрия не станет украинской колонией, Зеленский здесь не командует

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет преодолеть энергетический кризис без российской нефти, и обвинил Киев в продолжении блокады нефтепровода «Дружба». С соответствующим обращением глава венгерского правительства выступил накануне запланированного на 15 марта «марша мира», передает «Зеркало недели» в Telegram.

По словам Орбана, Украина уже 19 дней препятствует прокачке нефти по трубопроводу, который является жизненно важным для Венгрии и Словакии. Премьер подчеркнул, что направленные в Киев венгерские эксперты до сих пор не допущены к объекту.

«Наши эксперты уже несколько дней находятся в Киеве, но их и дальше не допускают к нефтепроводу. Это равносильно признанию», — отметил Орбан.

Орбан заверил граждан, что Венгрия благодаря защищенным ценам и стратегическим запасам гарантирует бесперебойные поставки топлива для семей, предпринимателей и фермеров. При этом он призвал соотечественников присоединиться к маршу, чтобы дать отпор «украинскому шантажу».

«Завтра — марш мира. Я прошу всех присоединиться к нам. Вместе выступим против украинского шантажа. Венгрия не станет украинской колонией, Зеленский здесь не командует», — резюмировал политик.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что власти по-прежнему не будут оказывать военную помощь Украине, потому что не хотят, чтобы Россия считала страну своим врагом.