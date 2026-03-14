Орбан радикально высказался об оказании помощи Украине

Орбан: Венгрия по-прежнему не будет оказывать военную помощь Украине

Премьер-министр Венгрии заявил, что власти по-прежнему не будут оказывать военную помощь Украине, потому что не хотят, чтобы Россия считала страну своим врагом. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Я благодарю Бога за то, что страна, с которой вы сейчас воюете, не является врагом Венгрии», — подчеркнул венгерский политик.

До этого Орбан назвал Украину виновницей взрыва газопровода «Северный поток» и остановки нефтепровода «Дружба».

На фоне растущего напряжения между двумя странами бывший президент Украины Виктор Ющенко написал венгерскому премьеру письмо с призывом остановиться.