Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:31, 14 марта 2026Мир

Орбан радикально высказался об оказании помощи Украине

Орбан: Венгрия по-прежнему не будет оказывать военную помощь Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич
СюжетОстановка газопровода «Северный поток»

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии заявил, что власти по-прежнему не будут оказывать военную помощь Украине, потому что не хотят, чтобы Россия считала страну своим врагом. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Я благодарю Бога за то, что страна, с которой вы сейчас воюете, не является врагом Венгрии», — подчеркнул венгерский политик.

До этого Орбан назвал Украину виновницей взрыва газопровода «Северный поток» и остановки нефтепровода «Дружба».

На фоне растущего напряжения между двумя странами бывший президент Украины Виктор Ющенко написал венгерскому премьеру письмо с призывом остановиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok