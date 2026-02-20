Орбан назвал Украину виновницей взрыва «Северного потока» и остановки «Дружбы»

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину виновницей взрыва газопровода «Северный поток» и остановки нефтепровода «Дружба», об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Венгрия и Словакия, пострадавшие от прекращения поставок нефти из России, в отличие от Германии, не терпят и просят о помощи Брюссель.

«Итак, "Дружба" была заблокирована теми, кто взорвал "Северный поток", то есть украинцами», — подчеркнул он. Орбан призвал Брюссель «не слушать сердце, принадлежащее Украине», а выполнить свою задачу и защитить от действий Киева две страны Европейского союза — Венгрию и Словакию.

Ранее Орбан предупредил о последствиях в случае попытки вывести из строя газопровод «Южный поток».