Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:05, 20 февраля 2026Мир

Орбан обвинил Украину в подрыве «Северного потока» и остановке «Дружбы»

Орбан назвал Украину виновницей взрыва «Северного потока» и остановки «Дружбы»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину виновницей взрыва газопровода «Северный поток» и остановки нефтепровода «Дружба», об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Венгрия и Словакия, пострадавшие от прекращения поставок нефти из России, в отличие от Германии, не терпят и просят о помощи Брюссель.

«Итак, "Дружба" была заблокирована теми, кто взорвал "Северный поток", то есть украинцами», — подчеркнул он. Орбан призвал Брюссель «не слушать сердце, принадлежащее Украине», а выполнить свою задачу и защитить от действий Киева две страны Европейского союза — Венгрию и Словакию.

Ранее Орбан предупредил о последствиях в случае попытки вывести из строя газопровод «Южный поток».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиаде

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Орбан обвинил Украину в подрыве «Северного потока» и остановке «Дружбы»

    Мужчина купил подержанную сумку и нашел в ней секс-игрушку

    Парам объяснили причины плохого секса в начале отношений

    В Пентагоне отметили превосходство Российской армии над ВСУ

    Девушка отказалась готовить для своего бойфренда по неожиданной причине

    Стало известно о планах стран ЕС ужесточить порядок передвижения дипломатов из России

    В МИД заявили об огромных потерях ЕС от антироссийских санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok