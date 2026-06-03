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15:44, 3 июня 2026Экономика

Москвичей предупредили о возвращении испанских слизней

Биолог Муханов: В Москву и Подмосковье вернулись испанские слизни
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: maria.k.s / Shutterstock / Fotodom

В Москве, Подмосковье и Нижнем Новгороде начался сезон испанских слизней. Об их возвращении жителей этих регионов предупредил старший преподаватель кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского университета Алексей Муханов в разговоре с агентством РИА Новости.

Ученый напомнил, что испанский слизень отличается от местных видов большими размерами, которые достигают 12-15 сантиметров, темно-коричневой окраской. При этом, уточнил он, встречаются и другие варианты окраски.

Муханов ответил, что главной опасностью испанского слизня является то, что это инвазивный вид, у которого отсутствуют враги на «захваченной» территории. «Поэтому он бесконтрольно размножается и увеличивает свою численность. Страдают в основном садово-огородные посадки в тех местах, где слизень уже распространился», — добавил специалист. На данный момент эффективных методов борьбы с этим вредителем не существует — можно лишь немного снизить его численность при помощи химических препаратов, заключил биолог.

Ранее Минсельхозу предложили открывать пункты приема слизней в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) для борьбы с брюхоногими.

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