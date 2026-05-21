В России предложили новый способ борьбы со слизнями

Минсельхозу предложили открывать пункты приема слизней в СНТ

Справиться с нашествием слизей можно, если устроить их централизованный сбор. С соответствующим предложением выступил общественный деятель Дмитрий Бондарь, пишет Life.ru.

Инициатива была направлена на обсуждение в Минсельхоз. Одной из ключевых идей активиста является создание программы «биоутилизации» слизней. Пункты по приему брюхоногих Бондарь предлагает открыть в садовых товариществах и дачных поселках. Причем такой сбор слизней предлагается сделать оплачиваемым. Вместе с тем к мероприятиям общественник хочет привлечь школьников и студентов. «Школьников и студентов предлагается вовлекать в летнюю оплачиваемую трудовую практику через портал "Госуслуги"», — прокомментировал Бондарь. Собранную биомассу после термической обработки он призывает использовать в кормах для рыб или в качестве органического удобрения.

Испанские слизни вновь нагрянут на дачные участки россиян 26 мая. Именно в это время в Центральной России начнет спадать жара, создав благоприятные условия для вредителей.

Ранее в Москве допустили появление леопардовых слизней-хищников. Брюхоногие могут достигать в длину 20 сантиметров, повреждать сельскохозяйственные культуры и переносить паразитов.