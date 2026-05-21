Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:36, 21 мая 2026Экономика

В России предложили новый способ борьбы со слизнями

Минсельхозу предложили открывать пункты приема слизней в СНТ
Виктория Клабукова

Фото: Jessica Pape / Shutterstock / Fotodom

Справиться с нашествием слизей можно, если устроить их централизованный сбор. С соответствующим предложением выступил общественный деятель Дмитрий Бондарь, пишет Life.ru.

Инициатива была направлена на обсуждение в Минсельхоз. Одной из ключевых идей активиста является создание программы «биоутилизации» слизней. Пункты по приему брюхоногих Бондарь предлагает открыть в садовых товариществах и дачных поселках. Причем такой сбор слизней предлагается сделать оплачиваемым. Вместе с тем к мероприятиям общественник хочет привлечь школьников и студентов. «Школьников и студентов предлагается вовлекать в летнюю оплачиваемую трудовую практику через портал "Госуслуги"», — прокомментировал Бондарь. Собранную биомассу после термической обработки он призывает использовать в кормах для рыб или в качестве органического удобрения.

Испанские слизни вновь нагрянут на дачные участки россиян 26 мая. Именно в это время в Центральной России начнет спадать жара, создав благоприятные условия для вредителей.

Ранее в Москве допустили появление леопардовых слизней-хищников. Брюхоногие могут достигать в длину 20 сантиметров, повреждать сельскохозяйственные культуры и переносить паразитов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Плющенко высказался о переходе под флаг Азербайджана

    Ушедший в отставку приграничный губернатор ответил на вопрос о будущем месте работы

    В сети обсудили внешность 20-летнего сына Андрея Аршавина

    Ученых удивила фауна в зоне Чернобыльской АЭС

    В России предложили новый способ борьбы со слизнями

    Водитель пикапа переехал упавшего с него туриста в Таиланде и сбежал

    Бомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили на Сахалине

    По делу о найденной в диване москвичке задержали иностранца

    Венгрия сократила срок полномочий главы правительства

    Назван продукт для замедления старения яичников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok