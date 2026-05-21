20:06, 21 мая 2026Россия

В Санкт-Петербурге объявили опасность атаки БПЛА

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в канале оповещения населения города в мессенджере Max.

«"Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета», — говорится в публикации.

Каких-либо других подробностей об угрозе атаки на данный момент нет.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ленинградскую область. Губернатор российского региона Александр Дрозденко тогда сообщил о семи сбитых беспилотниках.

