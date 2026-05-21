На Украине захотели разместить ВСУ в Прибалтике

Депутат Рады Дунда захотел разместить бригады ВСУ в Прибалтике

Украине стоит разместить одну-две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в странах Прибалтики. Об этом заявил народный депутат Олег Дунда, передает Telegram-канал «Всевидящее Око».

«Одну-две бригады ВСУ нужно разместить в Прибалтике, потому что если россияне оккупируют Прибалтику, есть вероятность, что мы потеряем тыл в виде Европы», — заявил Дунда.

В октябре 2024 года Дунда захотел перенести военные действия на территорию Белоруссии. Тогда он заявил, что это будет «большой удар под дых Москве».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ответ на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко поговорить ответил угрозой, что Украина имеет возможности для превентивного удара по Белоруссии, и руководство республики должно это понимать.