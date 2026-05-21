Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:56, 21 мая 2026Бывший СССР

На Украине захотели разместить ВСУ в Прибалтике

Депутат Рады Дунда захотел разместить бригады ВСУ в Прибалтике
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stasia04 / Shutterstock / Fotodom

Украине стоит разместить одну-две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в странах Прибалтики. Об этом заявил народный депутат Олег Дунда, передает Telegram-канал «Всевидящее Око».

«Одну-две бригады ВСУ нужно разместить в Прибалтике, потому что если россияне оккупируют Прибалтику, есть вероятность, что мы потеряем тыл в виде Европы», — заявил Дунда.

В октябре 2024 года Дунда захотел перенести военные действия на территорию Белоруссии. Тогда он заявил, что это будет «большой удар под дых Москве».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ответ на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко поговорить ответил угрозой, что Украина имеет возможности для превентивного удара по Белоруссии, и руководство республики должно это понимать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ «поставило» России задачу взять Сумы или Харьков

    В российском городе открыли посвященную Жириновскому улицу

    Американские «Герани» ударят роем

    Глава СК заинтересовался скрывшей 168 рублей дохода россиянкой

    Зеленский после угроз превентивным ударом по Минску начал подготовку ВСУ в приграничье

    Россиянам назвали сильные молитвы для путешествий

    Мужчина пережил нападение медведя рядом с домом

    Россиянам рассказали о достижении российскими макаронами качества итальянских

    Мужчин после 50 лет призвали готовиться к серьезным проблемам со здоровьем

    В ведомстве европейской страны рухнул лифт с семью людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok