На Украине призвали «перенести войну в Беларусь»

Депутат Верховной Рады Дунда призвал «перенести войну в Беларусь»

В Верховной Раде призвали «перенести войну не только на территорию Брянской и Курской области, но и в Беларусь». Об этом заявил народный депутат Олег Дунда, его слова приводит Telegram-канал украинского издания «Страна».

По его мнению, если украинские подразделения зайдут на территорию Белоруссии, ее армия «сложит свое оружие». Дунда подчеркнул, что это будет «большой удар под дых Москве».

Ранее этот нардеп призвал отказаться от представлений о законодательстве, существовавших до начала конфликта. Говорить о демократии и правах человека на Украине можно будет только после его окончания, заявил он.

