В Раде призвали отказаться от демократии и прав человека

Депутат Верховной Рады Дунда призвал отказаться от демократии и прав человека

В Верховной Раде призвали отказаться от представлений о законодательстве, существовавших до начала конфликта. Говорить о демократии и правах человека на Украине можно будет только после его окончания, заявил в эфире «Новини Live» народный депутат Олег Дунда.

«Мы не можем действовать в законодательных рамках мирного времени, 2021 года. Вот после войны мы будем говорить про демократию, мы будем говорить про права и свободы, но во время войны у нас есть одна задача — выживание», — уверен нардеп.

Он добавил, что если Украина не перейдет к новой модели правового мышления, то страну до конца года ожидает катастрофа.

Ранее еще один украинский парламентарий объяснил отсутствие в зоне боевого соприкосновения депутатов Верховной Рады. По словам нардепа Руслана Горбенко, мобилизация в Вооруженные силы Украины народных представителей никак бы не повлияла на обстановку на фронте.