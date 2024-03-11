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16:29, 11 марта 2024Бывший СССР

В Раде объяснили причины отсутствия депутатов на фронте

Депутат Рады Горбенко: мобилизация парламентариев на Украине не поможет фронту

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Руслан Горбенко объяснил причины, по которым на Украине не мобилизуют парламентариев. По его словам, данная мера не повлияла бы на ситуацию на фронте, передает издание «Телеграф».

«Если взять подлежащих мобилизации депутатов призывного возраста, то это будет примерно 180 человек. Это две роты. (...) Если взять любую воинскую часть, то минимальное количество личного состава — это 5-6 тысяч военных. Ну и скажите, помогут ли эти 180 человек? Думаю, что нет», — цитирует Горбенко издание.

Говоря о возможной символичности для украинцев отправления депутатов на передовую, парламентарий объяснил, что у такого шага бы отсутствовала эффективность. Он уточнил, что в настоящее время на фронте находится 5-8 нардепов.

Вместе с тем Горбенко рассказал о поправках к законопроекту о мобилизации, предполагающих предоставление возможности депутатам проходить службу в воинской части в свободное от сессионных недель время. По его словам, такие корректировки могут способствовать увеличению числа парламентариев на передовой до 50-60 человек.

Ранее стало известно о планах кабмина Украины привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты. Возможность для бронирования будет предусмотрена в том числе для чиновников категории А, предприятий оборонно-промышленного комплекса и граждан, зарабатывающих от 35 тысяч гривен в месяц.

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      Екатерина Грищенко
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