На Украине захотели связать отсрочку от мобилизации и уровень зарплаты

Депутат Рады: власти захотели связать отсрочку от мобилизации и уровень зарплаты

Кабинет министров Украины намерен привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты. Об этом сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«В кабмине планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. И так забронируют всех чиновников категории А; рабочих предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса», — говорится в публикации.

Кроме того, получают возможность для бронирования те, кто зарабатывает от 35 тысяч гривен (почти 915 долларов), уплачивает НДФЛ в размере более 6,3 тысячи гривен (около 165 долларов) или единый социальный налог свыше 7,7 тысячи гривен (примерно 201 доллар). Помимо этого, отсрочку от мобилизации дадут полицейским и поставщикам для украинской армии.

Ранее стало известно, что офис президента Украины и депутаты парламента республики разработали две концепции экономического бронирования от мобилизации. Согласно им, военнообязанные сотрудники предприятий смогут получить освобождение от службы в Вооруженных силах страны за деньги.

