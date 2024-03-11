Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:54, 11 марта 2024Бывший СССР

На Украине захотели связать отсрочку от мобилизации и уровень зарплаты

Депутат Рады: власти захотели связать отсрочку от мобилизации и уровень зарплаты

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Кабинет министров Украины намерен привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты. Об этом сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«В кабмине планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. И так забронируют всех чиновников категории А; рабочих предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса», — говорится в публикации.

Кроме того, получают возможность для бронирования те, кто зарабатывает от 35 тысяч гривен (почти 915 долларов), уплачивает НДФЛ в размере более 6,3 тысячи гривен (около 165 долларов) или единый социальный налог свыше 7,7 тысячи гривен (примерно 201 доллар). Помимо этого, отсрочку от мобилизации дадут полицейским и поставщикам для украинской армии.

Ранее стало известно, что офис президента Украины и депутаты парламента республики разработали две концепции экономического бронирования от мобилизации. Согласно им, военнообязанные сотрудники предприятий смогут получить освобождение от службы в Вооруженных силах страны за деньги.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В России получили доступ к переписке элиты ВСУ. Военные обсуждают свержение Зеленского и армейского командования

      В Раде объяснили причины отсутствия депутатов на фронте

      Аэропорт Владикавказа запустит новые рейсы из-за наплыва туристов

      Оценены темпы дальнейшего падения рекордно подешевевшей турецкой лиры

      Гражданина Кореи арестовали в России за шпионаж

      Российский политолог объяснил цель заявления Киева об операции в Крыму

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером во время рейса

      В США заявили о поражении Вашингтона сразу в двух регионах

      Полиция заинтересовалась конфликтом звезды «Уральских пельменей» с подростками

      Утка вывела из строя двигатель SSJ-100

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше