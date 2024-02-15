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12:20, 15 февраля 2024Бывший СССР

На Украине придумали две концепции для освобождения от службы за деньги

Украинские власти хотят, чтобы предприятия платили за бронь сотрудников от армии

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Офис президента Украины Владимира Зеленского и группа депутатов Верховной Рады придумали две концепции экономического бронирования. Военнообязанные работники предприятий смогут получить освобождение от службы за деньги, пишет издание «Укррудпром».

Предложение офиса Зеленского базируется на реальном заработке работников, с которого выплачивается определенный налог. Такая возможность предусматривается для сотрудников предприятий с зарплатой от 30 до 35 тысяч гривен (приблизительно от 70 до 84 тысяч рублей).

Вторая концепция разработана депутатами во главе с Дмитрием Наталухой. Они предлагают ввести «новый квазиналог», подобный военному сбору. Работодатель за бронирование работника ежемесячно будет платить 20 тысяч гривен, которые пойдут на нужды обороны страны.

«Обе концепции похожи в оценках поступлений, которые можно будет аккумулировать для бюджета — они могут составить от 200 до 350 миллиардов гривен в год», — говорится в сообщении.

В конце января депутат Рады Дмитрий Наталуха сообщил, что цена брони от мобилизации на Украине для сотрудников предприятий может составить от 6 до 50 тысяч гривен.

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      Алевтина Запольская
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