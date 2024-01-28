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18:35, 28 января 2024Бывший СССР

В Верховной Раде назвали цену брони от мобилизации на Украине

Наталуха: цена брони от мобилизации на Украине составит от 6 до 50 тысяч гривен

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Цена брони от мобилизации на Украине для сотрудников предприятий может составить от 6 до 50 тысяч гривен (от 47 до 117 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Цену брони от службы в армии назвал глава комитета Верховной Рады по экономике Украины Дмитрий Наталуха, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Некоторые мои коллеги говорят, что если ставку сделать меньше 40 тысяч гривен за бронь, то не нужно было и начинать. Якобы малое наполнение бюджета. Представители больших предприятий с сотнями работников говорят так: поставите планку 6 тысяч гривен, то мы не вытянем», — заявил он.

До этого депутат предлагал ввести фиксированную сумму, оплатив которую работодатель мог получить бронь от мобилизации для сотрудников предприятия. Тогда она должна была составить 20 тысяч рублей.

Ранее депутат Рады Егор Чернев заявил, что женщины на Украине не попадут под мобилизацию. По его словам, на Украине достаточно мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, которые смогут закрыть все потребности Генштаба.

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      Александр Курбатов
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