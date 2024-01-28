Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:52, 28 января 2024Бывший СССР

В Раде заявили об отсутствии необходимости мобилизовывать женщин

Депутат Рады Чернев: женщины на Украине не попадут под мобилизацию

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Женщины на Украине не попадут под мобилизацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Он заявил, что на Украине достаточно мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, которые смогут закрыть все потребности Генштаба. По мнению Чернева, и президент, и комитет, и большинство парламентариев не считают нужным включать женщин в мобилизационный ресурс.

Ранее депутат Верховной Рады Инна Совсун заявила, что, согласно Конституции Украины, в защите страны должны принимать участие все граждане, а соответственно, мобилизовать нужно и женщин. «Обязанность защищать государство прописана для всех. Моя позиция такова: если это необходимо для нужд государства и если мы говорим, что без этого не вытягиваем, вот никак не вытягиваем без женщин, то, очевидно, с точки зрения обеспечения справедливости нужно мобилизовать», — сказала она.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На журналистов российского СМИ напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Кто она такая и при чем здесь налоги?

      В Раде заявили об отсутствии необходимости мобилизовывать женщин

      В США призвали Украину отказаться от части территорий

      В Финляндии пройдут президентские выборы

      США заметили признаки прогресса в сделке между Израилем и ХАМАС

      Момент обрушения подъезда дома в Ростове-на-Дону попал на видео

      Трамп допустил новую экономическую атаку на Китай в случае переизбрания

      В России захотели помочь Молдавии наладить диалог между спорящими сторонами

      Глава УЕФА оценил вероятность проведения матча между сборными России и Сербии

      Пентагон отменил военные учения с шестью странами после критики Конгресса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше