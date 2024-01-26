В Верховной Раде призвали мобилизовать женщин

Депутат Рады Совсун призвала мобилизовать украинских женщин

Согласно Конституции Украины, в защите страны должны принимать участие все граждане, а соответственно, мобилизовать нужно и женщин, считает депутат Верховной Рады Инна Совсун. Ее заявление в Telegram опубликовал украинский «5 канал».

«Обязанность защищать государство прописана для всех. Моя позиция такова, если это необходимо для нужд государства, и если мы говорим, что без этого не вытягиваем, вот никак не вытягиваем без женщин, то, очевидно, и с точки зрения обеспечения справедливости — нужно мобилизовать», — заявила Совсун.

Она подчеркнула, что в конституции не указывается, что именно мужчины обязаны становиться на защиту страны.

Ранее бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина должна провести мобилизацию женщин, чтобы покрыть потребность Вооруженных сил страны в кадрах. По его словам, женщины могут быть привлечены для службы в танковых и инженерных войсках, артиллерии.