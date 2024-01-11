Американский генерал потребовал от Киева мобилизовать женщин
Бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу ProUA заявил, что на Украине должны провести мобилизацию женщин. По его словам, только этот шаг покроет потребности ВСУ в кадрах.
По словам Ходжеса, женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем считают в Киеве. Как рассказал генерал, в западных армий женщин привлекают для службы в танковых и инженерных войсках, артиллерии.
Ранее в январе стало известно, что украинское Минобороны впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы
В середине декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет подписывать гипотетический указ о мобилизации женщин. Против участия женщин в боевых действиях высказывался и главком ВСУ Валерий Залужный.