Американский генерал потребовал от Киева мобилизовать женщин

Генерал Ходжес: Киеву необходимо мобилизовать женщин

Бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу ProUA заявил, что на Украине должны провести мобилизацию женщин. По его словам, только этот шаг покроет потребности ВСУ в кадрах.

По словам Ходжеса, женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем считают в Киеве. Как рассказал генерал, в западных армий женщин привлекают для службы в танковых и инженерных войсках, артиллерии.

Ранее в январе стало известно, что украинское Минобороны впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы

В середине декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет подписывать гипотетический указ о мобилизации женщин. Против участия женщин в боевых действиях высказывался и главком ВСУ Валерий Залужный.