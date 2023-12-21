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19:38, 21 декабря 2023Бывший СССР

Залужный раскритиковал готовящийся украинский законопроект о мобилизации

Главком Залужный раскритиковал готовящийся законопроект о мобилизации на Украине
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Глеб Гаранич / AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в целом поддержал готовящийся законопроект о мобилизации. Об этом в своих соцсетях заявила одна из авторов документа, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, сообщает украинское издание «Страна.ua».

К публикации парламентарий прикрепила отзыв Залужного на законопроект, в котором он критикует его, отмечая, что отдельные моменты в документе «не отвечают интересам ВСУ». В частности, главком украинской армии выступил против мобилизации женщин, установления четких сроков отпусков и ротаций военнослужащих, а также освобождения от призыва инвалидов второй группы.

Ранее в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не будет подписывать законопроект о мобилизации женщин. При этом глава республики отметил, что скорее всего утвердит понижение возраста для мобилизации мужчин до 25 лет.

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