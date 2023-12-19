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20:52, 19 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский пообещал не подписывать закон о мобилизации женщин

Президент Зеленский сообщил, что не подпишет законопроект о мобилизации женщин

Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет подписывать законопроект о мобилизации женщин для службы в Вооруженных силах республики. Об этом он высказался во время пресс-конференции, трансляция которой идет на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава государства также отметил, что скорее всего утвердит понижение возраста для мобилизации мужчин до 25 лет.

Ранее Зеленский сообщал о просьбе Генштаба украинской армии мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. По оценке президента, мобилизация такого числа людей обойдется властям республики дополнительно в 500 миллиардов гривен (свыше 1,2 триллиона рублей).

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      Георгий Нестеров
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