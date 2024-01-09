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07:55, 9 января 2024Бывший СССР

Украина впервые осуществила массовую закупку военной формы для женщин

Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министерство обороны Украины впервые совершило массовую закупку женской военной формы. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров, передает ТАСС.

Он уточнил, что было приобретено 50 тысяч комплектов. Помимо этого украинское ведомство закупило 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников.

Ранее сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алина Сарнацкая пожаловалась, что украинские женщины не обеспечены подходящей военной формой от государства. По ее оценкам, такое снаряжение может появиться не ранее, чем через пять лет. Сарнацкая отметила, что женскую форму на фронт поставляют волонтерские организации.

В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против мобилизации женщин.

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      Марина Совина
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