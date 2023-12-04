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10:17, 4 декабря 2023Бывший СССР

Сержант ВСУ пожаловалась на отсутствие женской военной формы от государства

Украинский сержант Сарнацкая: женской формы от ВСУ на фронте нет
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Женщины в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не обеспечены подходящей военной формой от государства, и она может появиться не ранее, чем через пять лет. На отсутствие снаряжения пожаловалась сержант ВСУ Алина Сарнацкая, передает украинское издание New Voice.

«Женской формы от ВСУ нет, и если люди спрашивают, когда она будет, то это люди, которые не служили в армии. Она будет лет через пять — и это минимальный срок, я вам гарантирую», — сказала Сарнацкая.

По ее словам, женскую форму на фронт поставляют волонтерские организации. «Она очень качественная, классная. Я пользовалась и очень им благодарна», — заявила она, добавив, что готова носить и мужскую форму.

Ранее украинский военный с позывным Никола рассказал, что под Авдеевкой сложилась тяжелая для ВСУ обстановка. «Нас атакуют просто постоянно, мы потеряли очень много ребят, сражаться просто уже нет сил. Нас обстреливает артиллерия и закидывают дронами», — сказал он.

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      Алевтина Запольская
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