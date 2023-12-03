Украинский военный рассказал о тяжелой обстановке под Авдеевкой

Украинский военный Никола: под Авдеевкой сложилась тяжелая для ВСУ обстановка

Под Авдеевкой сложилась тяжелая для Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстановка. Об этом в интервью немецкой телерадиокомпании ZDF рассказали украинский военный с позывным Никола и военный врач Алена.

«Нас атакуют просто постоянно, мы потеряли очень много ребят, сражаться просто уже нет сил. Нас обстреливает артиллерия и закидывают дронами», — сказал военный.

Врач добавила, что ей тяжело смотреть на потерявших в боях конечности военных.

Ранее боец 103-го полка 150-й дивизии Вооруженных сил России сообщил, что город Марьинка в Донецкой народной республике перешел под контроль российской стороны.