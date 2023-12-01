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19:43, 1 декабря 2023Бывший СССР

Российский боец объявил о взятии под контроль Марьинки

Российские военные взяли под контроль Марьинку в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Город Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщил боец 103-го полка 150-й дивизии ВС РФ, его обращение опубликовал Mash.

«Дорогие товарищи, сегодня, 1 декабря, силами 103-го полка был взят под контроль город Марьинка. Теперь он полностью наш, Российской Федерации», — говорится в обращении.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВС России начали продвижение в Марьинке. Вооруженные силы Украины (ВСУ), предварительно, начали покидать Марьинку. При этом Гагин добавил, что о полном взятии города говорить рано.

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Лентой.ру» называл Марьинку и Авдеевку важными направлениями для России. «Марьинка и Авдеевка будут способствовать прекращению обстрелов, а Купянск, его взятие и окружение, позволит в дальнейшем двигаться к Харькову», — отмечал он.

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      Варвара Кошечкина
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