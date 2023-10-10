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04:31, 11 октября 2023Бывший СССР

Полковник описал текущую стратегию России в зоне СВО

Полковник Кнутов назвал Марьинку и Авдеевку важными направлениями для России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины сейчас пытаются продвигаться по одним направлениям и оборонять другие. Так текущую стратегию в разговоре с «Лентой.ру» описал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Где-то половина основных участков — это активная оборона. Вторая часть участков — это продвижение вперед наших войск. Марьинка и Авдеевка будут способствовать прекращению обстрелов, а Купянск, его взятие и окружение, позволит в дальнейшем двигаться к Харькову

Юрий Кнутовполковник в отставке

Оборона

«Наиболее важные сейчас направления — это Марьинка и Авдеевка, южный фланг Артемовска. Марьинка и Авдеевка — это освобождение этих населенных пунктов, потому что в последние недели шли ожесточенные бои. Но эти бои не имели цели продвижения наших войск, основная задача — освободить Марьинку и Авдеевку с таким расчетом, чтобы обезопасить Донецк от артиллерийских обстрелов. Если вести речь об Артемовске, это больше имеет моральное значение. Наша задача здесь — активная оборона», — сказал он.

Продвижение войск

По словам военного эксперта, российские силы достаточно устойчиво продвигаются на купянском и лиманском направлении.

«От двухсот метров до полутора километров бывает в день, поэтому [нужно] развитие этого наступления и выход непосредственно к Купянску с целью последующего его окружения либо взятия в огневое кольцо. Это задачка, которая по силам нашим войскам. Что касается запорожского, херсонского и донецкого направления, тут также активная оборона для наших войск — наиболее правильный подход, чтобы задержать противника, измотать его, обескровить и при этом понести минимальные потери», — заключил он.

10 октября Telegram-канал 105-го стрелкового полка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северном фланге в районе поселка Бердычи под Авдеевкой.

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    Варвара Кошечкина
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