Российские военные прорвали оборону ВСУ под Авдеевкой

В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в районе поселка Бердичи под Авдеевкой

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северном фланге в районе поселка Бердичи под Авдеевкой. Об этом сообщается в Telegram-канале 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

Уточняется, что сейчас российские войска ведут бои на окраине поселка, а противник отступает. В подразделении также добавили, что ВС РФ нанесли встречный удар с южного фланга на авдеевском направлении. «Все идет к созданию авдеевского котла», — отмечается в сообщении.

10 октября стало известно о мощном ударе по объектам ВСУ в районе Авдеевки, в том числе по обстреливавшим Донецк украинским артиллерийским батареям. Позднее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что за минувшие сутки российские военные продвинулись в Авдеевке, уничтожив два укрепрайона ВСУ.