Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:24, 10 октября 2023Бывший СССР

Российские военные прорвали оборону ВСУ под Авдеевкой

В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в районе поселка Бердичи под Авдеевкой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северном фланге в районе поселка Бердичи под Авдеевкой. Об этом сообщается в Telegram-канале 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

Уточняется, что сейчас российские войска ведут бои на окраине поселка, а противник отступает. В подразделении также добавили, что ВС РФ нанесли встречный удар с южного фланга на авдеевском направлении. «Все идет к созданию авдеевского котла», — отмечается в сообщении.

10 октября стало известно о мощном ударе по объектам ВСУ в районе Авдеевки, в том числе по обстреливавшим Донецк украинским артиллерийским батареям. Позднее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что за минувшие сутки российские военные продвинулись в Авдеевке, уничтожив два укрепрайона ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В ООН начали сбор доказательств военных преступлений Израиля и ХАМАС

    В Японии и США обеспокоились китайскими подлодками

    Поставки российской нефти сократились

    Володин пригрозил Магаданом одной категории россиян

    Украинский военный получил 14 лет заключения за обстрел дома из гранатомета

    Эдуард Запашный ответил на обвинения в жестоком обращении с животными

    Кузяев сравнил уровень чемпионатов России и Франции

    При обстреле приграничного российского региона погиб человек

    Ольга Бузова спела вживую и попала на видео

    Жители Москвы полюбили коммунальный быт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости