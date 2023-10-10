Стало известно о мощном ударе по ВСУ в районе Авдеевки

РВ: ВС России уничтожают обстреливавшую Донецк артиллерию ВСУ в районе Авдеевки

Российские войска нанесли мощный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ).

Отмечается, что с 5 часов утра в районе населенного пункта, затянутого дымом от сильных пожаров, работают авиация, гаубицы, реактивные системы залпового огня и танки Вооруженных сил России, уничтожающие позиции украинской армии. В частности, удары наносятся по обстреливавшим Донецк артиллерийским батареям ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска перешли в наступление у Купянска и Лимана Первого, а также на запорожском и южно-донецком направлениях.