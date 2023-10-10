Российские военные перешли в наступление у Купянска и Лимана

RusVesna: российские военные перешли в наступление у Купянска и Лимана

Российские военные перешли в наступление у Купянска и Лимана, а также на запорожском и южно-донецком направлениях. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Бойцы проводят серию наступательных операций на четырех участках фронта. Отмечается, что подразделениям Западного военного округа (ЗВО) удалось захватить ряд позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР) в районе Лимана Первого и Синьковки.

На лиманском направлении группировка «Отважные» атакует в районе Макеевки, продвигаясь по флангам. На запорожском фронте российские десантники наступают в районе Вербового, им удалось занять около двух километров и несколько опорных пунктов.

На стыке Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области бойцы отбросили ВСУ от населенного пункта Приютное, взяв около десяти украинских позиций.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины «выдохлись» на южнодонецком участке, об этом свидетельствует ситуация на этом направлении специальной военной операции (СВО).