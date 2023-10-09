Полковник рассказал о ситуации на южнодонецком направлении

Военный эксперт Кнутов: ВСУ «выдохлись» на донецком направлении

Ситуация на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО) свидетельствует, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «выдохлись» на этом участке поля боя. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Не только на южнодонецком, но и на многих других участках СВО обстановка характеризуется активной обороной российских войск. (...) Есть неподтвержденная информация, что якобы Залужный обратился к Зеленскому с просьбой прекратить контрнаступление и переходить к обороне. На целом участке фронта это и просматривается. Такая же ситуация примерно и на ореховском направлении в районе Работино», — объяснил специалист.

На южнодонецком направлении уже достаточно стабильная ситуация, противник пытался прорваться и две недели назад организовать какое-то серьезное наступление, но понес тяжелейшие потери, была произведена перегруппировка, и на сегодняшний день те атаки, которые предпринимаются ВСУ, не носят столь агрессивного характера, поэтому я бы сказал, что в какой-то степени украинские войска на этом направлении «выдохлись» Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке

Ранее командир взвода операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сообщил, что военнослужащие российской Южной группировки войск сорвали контратаку ВСУ, уничтожив их временный пункт дислокации. Уточнялось, что после штурма укрепрайона на южнодонецком направлении ВСУ в ходе контрнаступления попытались вернуть утраченные позиции.

«В одном из домов, что стоял возле позиции наших бойцов, начали скапливаться солдаты противника, чтобы контрштурмом вернуть утраченное. Было принято решение об артиллерийском ударе, [чтобы] уничтожить живую силу противника», — заявил военный.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин перечислил причины неудач ВСУ на донецком направлении. Дандыкин объяснял, что в районе населенного пункта Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР) российские подразделения заняли самые выгодные позиции на вершинах, в то время как ВСУ оказались в низине. Из-за этого, по его словам, они терпят неудачи и несут серьезные потери.