Военный эксперт Дандыкин назвал расположение причиной неудач ВСУ у Клещеевки

В районе населенного пункта Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР) российские подразделения заняли самые выгодные позиции на вершинах, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в низине. Из-за этого они терпят неудачи и несут серьезные потери, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, передают «Известия».

Ранее источники издания сообщили, что командование ВСУ бросило в бой значительные силы на донецком направлении. По словам Дандыкина, в настоящее время украинские подразделения стремятся прорвать оборону и занять позиции возле железной дороги, но северо-восточная часть Клещеевки по-прежнему находится под защитой российских войск.

«Украинские боевики также торопятся, это тоже приводит к их потерям, так как они начинают допускать огрехи, — назвал еще одну причину провала ВСУ Дандыкин. — Мы видим по сводке, что у вооруженных формирований Украины не получается добиться тех результатов контрнаступления, о которых они постоянно заявляли. Я думаю, что это очередная акция их, которая ничем не закончится, кроме того, что они понесут еще большие потери».

По словам военного эксперта, западные союзники Киева рассчитывают на улучшение погодных условий для продолжения наступления, однако этот фактор непредсказуем. Дандыкин считает, что ВСУ необходимо перейти в оборону из-за того, что контрнаступление идет на спад.

Ранее военный эксперт сравнил готовность российской и западной техники к боевым действиям зимой. Проблемы западной техники в том, что она достаточно тяжелая, быстрее вязнет в непростом грунте, а также является более требовательной в обслуживании.