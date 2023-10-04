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13:24, 4 октября 2023Наука и техника

Готовность российской и западной техники к боевым действиям зимой сравнили

Военный Дандыкин заявил о преимуществе российской техники в зоне СВО зимой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская военная техника более неприхотливая, чем западная, она лучше приспособлена к осенне-зимнему периоду. Однако особенности погодных условий могут значительно осложнить боевые действия для обеих сторон. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Зимой случаются оттепели, а на Украине чернозем, там все вязнет. Вязнут и танки, и боевые машины пехоты, колесные, гусеничные. Не везде ведь есть дороги в местах боевых действий, а проселочные дороги могут стать большим испытанием для техники. Это показали и бои в прошлом году, и бои во время Великой Отечественно войны», — сказал Дандыкин.

Одной из главных проблем западной техники военный считает то, что она достаточно тяжелая, быстрее вязнет в непростом грунте, а также является более требовательной в обслуживании.

«Зимой у нас вся техника перезаправляется на соответствующие сезону заправку, масло. Также проверяется ее работоспособность. Она в любом случае более приспособлена к непростым погодным условиям, чем западная, она более неприхотливая. Особенно это касается бронетехники. А, например, если танк Abrams или Challenger съедет с дороги в кювет, понадобятся эвакуационные машины», — заметил военный.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у Вооруженных сил Украины есть от шести до восьми недель на продолжение попыток контрнаступления до ухудшения погодных условий. По его словам, Конгресс должен оперативно поддержать выделение дополнительных денег Киеву.

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    Варвара Кошечкина
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