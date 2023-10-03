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22:33, 3 октября 2023Мир

Белый дом оценил способность ВСУ вести контрнаступление

Белый дом: у Киева есть еще 6-8 недель на контрнаступление до ухудшения погоды

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть от шести до восьми недель на продолжение попыток контрнаступления до ухудшения погодных условий, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

Он ответил на вопрос журналистов, смогут ли украинские военные продолжать попытки контрнаступления в условиях наступающих холодов. «Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым», — оценил он способность ВСУ вести контрнаступление.

По его словам, Конгресс должен оперативно поддержать выделение дополнительных денег Киеву.

Ранее газета The New York Times писала, что Украина серьезно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ перед сезоном дождей. Размытые дороги могут помешать использованию тяжелой техники. В частности, речь идет о недавно поступивших американских танках Abrams и британских танках Challenger.

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    Марина Совина
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