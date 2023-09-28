Стало известно о рисках замедления контрнаступления ВСУ

NYT: Украина серьезно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ перед дождями

Украина серьезно рискует, замедляя контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед сезоном дождей. Об этом стало известно газете The New York Times.

В материале сказано, что в следующем месяце ожидаются сильные дожди, и размытые дороги могут помешать использованию тяжелой техники. В частности, речь идет о недавно поступивших американских танках Abrams и британских танках Challenger.

«Когда везде грязь, а у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет», — заявила постдокторант военных исследований в Королевском колледже Лондона Марина Мирон.

Ранее в США признали отсутствие успехов у ВСУ при контрнаступлении. Плотные российские минные поля и укрепления сделали каждую украинскую атаку чрезвычайно дорогостоящей, пишет NYT.