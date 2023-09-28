В США признали отсутствие успехов при украинском контрнаступлении

NYT: контрнаступление Украины достигло минимального эффекта из-за обороны РФ

Несмотря на широкую поддержку со стороны западных государств, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли добиться лишь минимальных локальных успехов в контрнаступлении из-за мощной российской обороны и минных полей. К таким выводам пришли обозреватели американской газеты The New York Times (NYT).

«Украина добилась минимальных успехов в своем контрнаступлении. Плотные российские минные поля и укрепления сделали каждую [украинскую] атаку чрезвычайно дорогостоящей [с точки зрения потерь людей и техники]. Несмотря на девять месяцев боев, с начала года из рук в руки перешло менее 1295 квадратных километров территории. Затянувшаяся тупиковая ситуация может ослабить поддержку Украины со стороны Запада», — говорится в публикации.

Вместе с тем западные военные эксперты с удивлением обнаружили, что «российские военные, похоже, комфортно удерживают территорию, которую они уже контролируют». «Стратегия [России] состоит в том, чтобы русские позволили украинцам предпринять попытку прорыва через эту оборону, чтобы вывести из строя как можно больше людей и западной техники», — заявила Марина Мирон, специалист в области военных исследований в Королевском колледже Лондона.

Ранее газета Politico сообщила, что Запад столкнулся с нехваткой вооружений для передачи Киеву и ощущает серьезную усталость от конфликта на Украине. «Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчиваются вооружения и терпение в отношении Украины. Есть растущее впечатление в Вашингтоне и в Европе, что Запад, возможно, устал от борьбы», — говорится в публикации.