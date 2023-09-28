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02:40, 28 сентября 2023Интернет и СМИ

На Западе заявили о нехватке оружия и усталости от Украины

Politico: Запад столкнулся с нехваткой оружия и ощущает усталость от Украины

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Запад столкнулся с нехваткой вооружений для передачи Киеву и ощущает усталость от конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Politico.

Автор публикации напомнил, что в США республиканцы выступают против отправки дополнительной помощи Киеву, в Европе Польша заявила, что перестанет отправлять оружие украинцам в краткосрочной перспективе, а во Франции намекнули на аналогичную ситуацию в стране.

«Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчиваются вооружения и терпение в отношении Украины. Есть растущее впечатление в Вашингтоне и в Европе, что Запад, возможно, устал от борьбы», — говорится в публикации.

Старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марк Кансин отметил, что в случае краха контрнаступления в западных странах усилится страх вечной войны.

По словам эксперта, Киев надеется, что новый председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун будет выступать за отправку современной техники Украине.

При этом источник среди американских должностных лиц указал, что Пентагон и Госдепартамент придерживаются различных подходов относительно поставок вооружений. Чиновник отметил, что Госдеп ищет возможности, а оборонное ведомство обращает внимание на угрозы и сосредотачивается на том, чтобы на складах Соединенных Штатов было достаточно оружия на случай непредвиденных ситуаций.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти выступил против выделения дополнительных средств Украине и назвал неправильным включение 6 миллиардов долларов Киеву во временный бюджет.

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    Марина Совина
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