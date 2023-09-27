В Конгрессе США выступили против выделения дополнительных средств Украине

Спикер Маккарти назвал включение средств Киеву во временный бюджет неправильным

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти выступил против выделения дополнительных средств Украине и назвал неправильным включение 6 миллиардов долларов Киеву во временный бюджет. Об этом сообщает ТАСС.

«Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев. Я знаю, что там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США», — сказал конгрессмен.

Ранее Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что отправка денежных средств в качестве военной помощи Украине ведет к финансированию нацизма. По ее словам, конгрессмены продолжают «выписывать чеки и посылать их на Украину» и не слушают граждан Соединенных Штатов, которым важна своя граница и своя безопасность.