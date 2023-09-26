В Конгрессе США выступили против отправки денег Киеву и финансирования нацизма

Марджори Грин: помощь США Киеву ведет к финансированию нацизма

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что отправка денежных средств в качестве военной помощи Украине ведет к финансированию нацизма. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Я голосую против отправки денег [Владимиру] Зеленскому для финансирования нацистов на Украине», — подчеркнула она.

Таким образом Грин прокомментировала пост обозревателя портала Human Events, ветерана разведки ВМС США Джека Пособеца о бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), получающей финансирование из США, и ее сомнительном неонацистском прошлом.

По ее словам, власти США не только «финансируют и вооружают настоящих нацистов на Украине», но также тратят миллиард долларов в месяц для поддержания работы правительства, в то время как экономическая политика администрации американского лидера Джо Байдена наносит ущерб малому бизнесу и предпринимательству.

Ранее несколько американских конгрессменов запросили у помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана информацию о точной сумме расходов на Украину. Они усомнились в объеме средств, потраченных на Вооруженные силы Украины (ВСУ), после данных, которые озвучил Салливан.

США являются одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. В начале сентября Пентагон подсчитал общий объем военной поддержки Киева. По данным ведомства, сумма военной помощи за время президентства Джо Байдена превысила 44,4 миллиарда долларов.