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05:41, 26 сентября 2023Мир

В Конгрессе усомнились в честности Белого дома в вопросе о сумме расходов на ВСУ

Конгрессмены запросили у администрации Байдена точную сумму расходов на Украину
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Leah Millis / Reuters

Несколько американских конгрессменов запросили у помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана информацию о точной сумме расходов на Украину. Об этом сообщает Fox News.

Авторами соответствующего письма стали сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, а также члены Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц и Чип Рой. Они усомнились в объеме средств, потраченных на Вооруженные силы Украины (ВСУ), после слов Салливана о том, что Белый дом направил около 79,9 миллиарда долларов помощи Киеву с начала конфликта в феврале 2022 года. При этом административно-бюджетное управление Белого дома публиковало данные, в соответствии с которыми на Украину
и ряд других стран было потрачено 111 миллиардов долларов.

Конгрессмены обратили внимание, что разница между этими двумя суммами составляет 31 миллиард долларов. «Что странно, так это то, что администрация Байдена не знает, сколько мы потратили в Украине», — заявил Джеймс Дэвид Вэнс.

Ранее Пентагон подсчитал общий объем военной помощи США Украине. По данным ведомства, сумма военной помощи за то время, пока пост президента США занимает Джо Байден, превысила 44, 4 миллиарда долларов. При этом с начала специальной военной операции на эти цели было выделено 43,7 миллиарда долларов.

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    Марина Совина
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