Пентагон подсчитал объемы военной помощи Украине

Пентагон: объем военной помощи США Украине при Байдене превысил $44,4 млрд

Пентагон подсчитал общий объем военной помощи США Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, сумма военной помощи за то время, пока пост президента США занимает Джо Байден, превысила 44, 4 миллиарда долларов. При этом с начала специальной военной операции на эти цели было выделено 43,7 миллиарда долларов.

До этого США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном. Отмечается, что Вашингтон выделил Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов. Кроме того, Вашингтон передаст Киеву 190 противоминных бронемашин для защиты от засад (MRAP).