Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:35, 6 сентября 2023Мир

США объявили о новом пакете помощи Киеву и передаче снарядов с обедненным ураном

США выделил пакет помощи Киеву на $175 млн, включая снаряды с обедненным ураном

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном. Об этом сообщили в Пентагоне.

Отмечается, что Вашингтон поставит Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов. Украина также получит противотанковые ракетные комплексы, средства навигации и связи.

В пакет помощи войдут также оборудование для поддержки систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и АТ-4, более 3 миллионов патронов, тактические аэронавигационные системы, системы связи и вспомогательное оборудование.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    США объявили о новом пакете помощи Киеву и передаче снарядов с обедненным ураном

    Жители села в Приморье оказались вынуждены идти на работу по морю

    Россиянка заподозрила мужчину в шантаже и домогательствах дочери-подростка

    Мужчина подарил возлюбленной украденные на свидании с другой девушкой туфли

    Российского стримера задержали за хищение пяти миллионов рублей

    В Японии упали цены на подержанные авто после запрета на поставки в Россию

    МИД России выразил надежду на мудрость армянского народа

    Байден разочаровался отсутствием Си Цзиньпина на G20

    Россиянина арестовали за отмывание денег на популярном курорте Азии

    Ведущая «Дома-2» высказалась об обнаженных фотосессиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости