США объявили о новом пакете помощи Киеву и передаче снарядов с обедненным ураном

США выделил пакет помощи Киеву на $175 млн, включая снаряды с обедненным ураном

США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном. Об этом сообщили в Пентагоне.

Отмечается, что Вашингтон поставит Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов. Украина также получит противотанковые ракетные комплексы, средства навигации и связи.

В пакет помощи войдут также оборудование для поддержки систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и АТ-4, более 3 миллионов патронов, тактические аэронавигационные системы, системы связи и вспомогательное оборудование.