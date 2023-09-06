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19:50, 6 сентября 2023Мир

США заверили в ответственном применении Украиной снарядов с обедненным ураном

Пентагон: уверены в ответственном применении Киевом снарядов с обедненным ураном

Фото: Fabian Bimmer / Unsplash

США уверены в ответственном применении Украиной снарядов с обедненным ураном в случае их поставки. В надлежащем использовании Киевом этих боеприпасов заверила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что не будет опережать официальные объявления оборонного ведомства США, но подчеркнула, что эти снаряды в стандартном порядке применяются на танках, которые используют не только США, но и на тех, которые Вашингтон поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Если они будут включены в пакет помощи сегодня или предстоящие недели, мы полностью уверены, что украинцы будут применять их ответственно», — заявила Сингх.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Вашингтон 6 сентября официально объявит об отправке Украине боеприпасов с обедненным ураном.

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    Семен Александров
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