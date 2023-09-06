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18:15, 6 сентября 2023Мир

США официально объявят о поставке Украине боеприпасов с обедненным ураном

Politico: США 6 сентября объявят об отправке боеприпасов с обедненным ураном

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США уже в среду официально объявят об отправке Украине боеприпасов с обедненным ураном. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена.

«Официальные лица США в конечном итоге решили отправить боеприпасы с обедненным ураном, поскольку они считаются наиболее эффективным способом вооружения американских танков Abrams», — сообщает издание.

Свое решение администрация Байдена оправдывает данными Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), показывающими, что наличие остатков обедненного урана, рассеянных в окружающей среде, не представляет радиологической опасности для населения пострадавших регионов. Однако издание подчеркивает, что данное решение неизбежно вызовет критику Международной коалиции по запрету уранового оружия.

Ранее источники агентства Reuters сообщили, что США решились передать Киеву снаряды с обедненным ураном. По словам собеседника агентства, будущий пакет помощи оценен в сумму от 240 до 375 миллионов долларов.

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    Максим Габриелян
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